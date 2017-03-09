Polisten kaçıp çatıya çıktı, 4 saatte ikna edildi

Başkent'te polisin kimlik sorgulaması sırasında kaçarak bir gecekondunun çatısına çıkıp başına silah dayayan şahıs, 4 saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan indirildi.

Başkent'te polisin kimlik sorgulaması sırasında kaçarak bir gecekondunun çatısına çıkıp başına silah dayayan şahıs, 4 saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan indirildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Mamak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yeşilbayır Mahallesi'nde polisin kimlik sorgulamak istediği şahıs kaçmaya başladı. Bir süre polis ekiplerinden kaçan şahıs, 1864/3. Sokak'ta bulunan bir gecekondunun çatısına çıktı. Çatıda kafasına silah dayayarak kendisini öldüreceğini söyleyen H.K.T. isimli şüpheli, polis ekiplerinin saatlerce süren ikna çabalarına karşılık vermedi. Şüpheli şahsın ikna olmaması üzerine olay yerine takviye polis ekipleri ile itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Bölgede bulunan polis ekipleri, gecekondu çevresine şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, uzun bir süre daha şahsı ikna çabalarını sürdürdü. İkna çabalarından bir türlü sonuç alamayan polis ekipleri tarafından olay yerine özel harekat polisleri ve müzakereci çağrıldı. Yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmalarının ardından H.K.T., silahını bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu öğrenildi.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)