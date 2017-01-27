Polisten kaçarken kaza yaptı

Polisten kaçan sürücü kaza yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde polis, şüpheli bir aracı takibe aldı. Trafikte makas atarak ilerlemeye çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç bariyerlere çarptı. Kazanın ardından aracından inen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
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