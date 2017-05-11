Polisten kaçarken ağaca çarptı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Polisten kaçarken ağaca çarptı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Brezilya'da polis ehliyetsiz bir motosikletliyi yakalamak için harekete geçti. Yaşanan kovalamaca sırasında aracının hakimiyetini kaybeden sürücü, ağaca çarparak devrildi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan motosikletli hastaneye kaldırıldı.
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