Polisler Le Pen'in evini korumaktan bıktı

Ulusal Cephe (FN) Partisinin Başkanı Marine Le Pen'in evini koruyan polisler, koruma görevinin sonlandırılmasını talep etti.

Ulusal Cephe (FN) Partisinin Başkanı Marine Le Pen'in evini koruyan polisler, koruma görevinin sonlandırılmasını talep etti.

Yaklaşık 18 aydır Marine Le Pen'in evini koruyan polisler, bu görevden bıktı. Polis sendikası Alliance, yaptığı açıklamada çalışma saatlerinin kötü olduğunu, polis memurlarının günde bazen 8 saat tuvalet ihtiyacını dahi gideremeden içi 45 derece sıcaklığı bulan araçlarda beklemek zorunda olduklarını bildirdi. Polislerin ayrıca uzun süre sahalardan ayrı kalmasının da zararlı olduğunu açıklayan sendika, sıcak havalarda klimalı araç tahsisini bile çok zor elde ettiklerini ve polislerin çalışma şartlarının çok kötü olduğunu belirtti.

Görevlerinden bıkan memurlar, sendika aracılığıyla görevin sonlandırılmasını istedi. Öte yandan, bölge valisinin taleple ilgili İçişleri Bakanlığına mektup yazdığı öğrenildi.

(Özlem Kaplan / İHA)