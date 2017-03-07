Polisle protestocular arasında çatışma: 3 ölü

Nepal'in güneyinde polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Nepal'in güneyinde polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Güney Nepal'de dün polisin, bir mitingi engellemeye çalışan Madhesilere ateş açması sonucu 3 kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı. Yaşanan olayların ardından bugün etnik grup Madhesi genel grev çağrısında bulundu.

