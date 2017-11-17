17.11.2017 15:16 Polisle çatışan hırsızın emekleyerek kaçması kamerada

Sarıyer'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şahsın polis tarafından vurulduktan sonra emekleyerek kaçması kameralara yansıdı. Yaralı halde emekleyen şahsın sıkıştığı noktaya özel harekat polislerin geliş anı da kameralara yansıyor. Sarıyer'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şahsın polis tarafından vurulduktan sonra emekleyerek kaçması kameralara yansıdı. Yaralı halde emekleyen şahsın sıkıştığı noktaya özel harekat polislerin geliş anı da kameralara yansıyor.

Ataşehir'de çalınan bir kamyonetin sabah saatlerinde Sarıyer'de tespit edilmesi üzerine polis harekete geçmişti. Kamyonet sürücüsünün dur ihtarına durmayarak ateş açması üzerine yaşanan kovalamacanın ardından polis şahsı ateş açarak bacağından vurmuştu.

Bacağından vurulan şahıs yaralı olarak kaçmaya çalışırken güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kameralarına yakalanan görüntülerde şahsın saklandığı bir villanın bahçesinde emekleyerek uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor. Bir ara eline aldığı değnek yardımı ile yürümeye çalışan yaralı zanlının daha sonra yere düştüğü kameralara yansıyor. Şahsın yaralı halde bir süre emeklediği görülen görüntülerde özel harekat polislerinin şahsın olduğu noktaya doğru geldikleri görülüyor.

(Murat Horoz/İHA)

