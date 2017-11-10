10.11.2017 22:31 'Polisiz' diyerek Afgan uyrukluları gasp ettiler

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak bir eve giren 5 şahıs, evdeki Afgan uyruklu 8 kişiyi önce darp etti ardından evdeki paraları ve değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak bir eve giren 5 şahıs, evdeki Afgan uyruklu 8 kişiyi önce darp etti ardından evdeki paraları ve değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 573 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afgan uyrukluların yaşadığı eve gelen 4 kişi kendini polis olarak tanıtıp, evin içerisine girdi. Kimliği belirsiz şahıslar, evde bulunan Afgan uyruklu Amir Amidi (30), Nuri Kaveme (33), Mohammed Sharif Fakir (42), Sanamollah Mahsuni (22), ve eve misafir olarak gelen 4 kişiyi bıçakla tehdit edip, bir odaya topladıktan sonra darp etti. Şüpheliler, evdekilerin değerli eşyalarını ve paraları alarak kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, evde inceleme yaptı. İncelemenin ardından polis ekipleri, gasp edilen 8 kişiyi ifadelerine başvurmak üzere Çınar Polis Karakoluna götürüldü. Şahısların bulunması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Evde bulunan Afgan uyruklu Nuri Kaveme, "Evde oturuyorduk, eve hırsızlar geldi. Kendilerini polis olarak tanıttı. Sonra bıçakla bizleri tehdit edip, darp etmeye başladı. Evdeki paralarımızı alıp, gittiler. Biri balkondan atlayarak, diğerleri ise kapıdan kaçtı" dedi.

(Medeni Topaloğlu-Bayram Coşkun/İHA)

