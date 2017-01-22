Polisin silahını almaya çalışan hırsız bacağından vuruldu

İstanbul Şişli'de hediyelik eşya dükkanına giren hırsız, içeriden bir miktar ziynet eşyası alıp kaçtığı sırada kendisini fark eden polislere yakalandı. Polisin silahını almaya çalışan şahıs, bacağından vurularak yaralandı.

İstanbul Şişli'de hediyelik eşya dükkanına giren hırsız, içeriden bir miktar ziynet eşyası alıp kaçtığı sırada kendisini fark eden polislere yakalandı. Polisin silahını almaya çalışan şahıs, bacağından vurularak yaralandı.

Olay saat 04.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi, Şair Nigar sokakta saat meydana geldi. İddialara göre Akkavak sokakta bulunan bir hediyelik eşya dükkanına giren Yavuzhan Küsnek (19), bir miktar ziynet eşyası aldıktan sonra kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kendisini fark ettiğini anlayan şahıs daha sonra 100 metre ilerideki Şair Nigar sokakta polis tarafından yakalandı. Küsnek yaşanan arbedede polisin silahını almaya çalışırken bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri sokak başına emniyet şeridi çekerek delil araştırması yaptı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkasının olduğu öğrenilen Yavuzhan Küsnek'in çaldığı ziynet eşyalarından bazılarının ise kaçarken yola düşürdüğü görüldü.

(Murat Solak / İHA)