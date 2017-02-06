06.02.2017 17:27 Polisin şehit edilmesinde azmettirici tutuklandı

Adana'da korsan gösteri sırasında polis memurunun şehit edilmesi olayında azmettirici olduğu ve silahı temin ettiği ileri sürülen bir kişi tutuklandı. Adana'da korsan gösteri sırasında polis memurunun şehit edilmesi olayında azmettirici olduğu ve silahı temin ettiği ileri sürülen bir kişi tutuklandı.

Yüreğir ilçesi, Yunus Emre Mahallesi Çukurova Caddesi'nde 6 Kasım 2016 tarihinde bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından yapılan korsan gösteri sırasında polis memuru Mustafa Yeli'nin şehit edilmesi olayını azmettirdiği ve silahı temin ettiği ileri sürülen Zeki B. (39) isimli şahsın yerini belirleyen polis, şafak vakti operasyon yaptı. Seyhan ilçesinde saklandığı yere yapılan operasyonda yakalanan zanlı emniyete getirildi. Terörle mücadele şube müdürlüğünde sorgulanan zanlı bugün adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak, polisin şehit edilmesini azmettirmek ve silah temin etmek" suçlarından tutuklandı.



DAHA ÖNCE 16 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

6 Kasım 2016 tarihinde HDP'li milletvekillerine yönelik gerçekleştirilen operasyonu protesto etmek isteyen bölücü terör örgütü PKK yandaşları, akşam saatlerinde cadde üzerinde yolu kapatıp korsan gösteri yapmış, polisin 'Dağılın' uyarılarına aldırış etmeyen gruba terörle mücadele şube müdürlüğü, özel harekat ve çevik kuvvet şube müdürlükleri ekipleri müdahale etmiş, bu sırada açılan ateş sonucu polis memuru Mustafa Yeli şehit edilmişti. Polis yaptığı çalışmada korsan gösteriyi organize eden, polisin şehit edilmesini planlayan, korsan gösteriye katılan ve tabancayı kullananların yakalanması için 24 Kasım günü şafak vakti 40 adrese operasyon düzenledi. PKK yandaşı 42 kişi gözaltına alınırken, aralarında polisi şehit eden silahı kullanan "Saddam" lakaplı Sedat Şimşek'in de bulunduğu 16 zanlı tutuklanmıştı.

Bu tutuklamayla birlikte polisin şehit edilmesiyle ilgili 17 kişi tutuklanmış oldu.

(Fatih Keçe / İHA)

