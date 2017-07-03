Polisin 'mermisi' tecavüzü çözdü

Adana'da hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken, kendisini yakalamak isteyen polisi bıçaklayınca tabanca ile vurulan şahsın olay yerinden alınan kan örnekleri ile 7 yıl önce Niğde'nin Bor ilçesinde tecavüze uğrayan kadınların üzerindeki spermin DNA'sı uyuştu. Tecavüz olayında tanık, bu raporun ardından sanık olan şahsa iki kadına tecavüz etmekten işlem başlatıldı.

Adana'da hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken, kendisini yakalamak isteyen polisi bıçaklayınca tabanca ile vurulan şahsın olay yerinden alınan kan örnekleri ile 7 yıl önce Niğde'nin Bor ilçesinde tecavüze uğrayan kadınların üzerindeki spermin DNA'sı uyuştu. Tecavüz olayında tanık, bu raporun ardından sanık olan şahsa iki kadına tecavüz etmekten işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay 24 Mayıs 2015 tarihinde Seyhan ilçesi, Yenibaraj Mahallesi 68055 Sokak'ta meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nde görev yapan polisler bir yaralama olayına karışan T.U.'nun arandığı ve hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Polis, hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Yenibaraj Mahallesi'nde baskın yapınca şahıs kaçıp bir apartmana girdi. Polisler önce apartmanın yanından geçip gitti. Şahıs, peşinden apartmana giren polis memuru Mustafa Akgündüz'ü karnından bıçakladı. Akgündüz de bıçaklanınca silahını çekip hükümlüyü bacağından vurdu. T.U.'yu apartmandan çıkartan polisler onu etkisiz hale getirdi. Polis hem kendisi hem de kendini bıçaklayan için ambulans çağırdı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



BİYOLOJİK DELİL TANIĞI SANIK YAPTI

Olayın ardından Seyhan Araştırma ekipleri olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Araştırma ekipleri hükümlünün başka bir olaya da karışmış olabileceğini, bu nedenle yerden alınan kan örneklerinin ve diğer delillerin kriminalde değerlendirilmesini talep etti. Bunun üzerine alınan kan, ter, kıl gibi biyolojik deliller kriminale gönderildi. Kriminalde alınan kan örneği sistemden kontrol edildiğinde DNA'sının bundan 7 yıl önce 11 Kasım 2010 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde G.B. ve Z.Y. isimli kadınların üzerinden alınan spermler ile örtüştüğü tespit edildi.



CEZAEVİNDE KAN ALINDI

Polis, olayı kesinleştirmek için olaydan sonra halen İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan hükümlüden kan örneği alındı. Alınan kan ise İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan incelemenin ardından gelen raporda hükümlüden alınan kan örneği ile kızların üzerinden çıkan spermin aynı kişiye ait olduğu DNA'sının örtüştüğü sonucu çıktı. Bunun üzerine 7 yıl önce tecavüz olayında tanık olan sanık bu raporun ardından olayda sanık oldu. Hükümlüye ayrıca iki kadına da tecavüz etmekten işlem başlatıldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya / İHA)