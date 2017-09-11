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Polisin katlettiği 3 kişinin yakınları feryat etti
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Polisin katlettiği 3 kişinin yakınları feryat etti

Adana'da 6 aylık trafik polisinin öldürdüğü iki dayısı ve kuzeninin yakınları olay yerine gelerek feryat etti.

Adana'da 6 aylık trafik polisinin öldürdüğü iki dayısı ve kuzeninin yakınları olay yerine gelerek feryat etti.
Alınan bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde meydana geldi. Ankara'da görevli olan ve 6 ay önce mesleğe başlayan trafik polisi Görkem E., polis olmadan önce dayıları İlyas ve Ümit Barak ile kerestecilik üzerine ortak şirket kurdu. Ancak şirket bir süre sonra battı. Şirket battıktan bir süre sonra ise Görkem E. polis oldu. 6 ay önce Görkem E. Ankara'da trafik polisi olarak göreve başladı. Ancak şirket battığı için dayıları ve kuzeni Onur Bakabula ile araları bozuldu. Şirket battığından dolayı koyduğu parayı isteyen trafik polisi parasının bir miktarını aldı ancak 9 bin lirası kaldı. Bunu da isteyen Görkem E. parasını bir türlü alamayınca bugün saat 15.00 gibi Keresteciler Sitesi'ne geldi. Önce konuşmak istediğini söyleyip parasını istedi ancak olumsuz cevap alınca Görkem E. beylik tabancasını çekip iki dayısı ve kuzenine kurşun yağdırdı. Görkem E. 3 kişiyi de kafasından vurduktan sonra olay yerinden otomobil ile kaçtı. Bu sırada olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Ümit Barak olay yerinde diğer iki yaralı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlı Kürkçüler Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda durarak 155'i arayıp "Alo ben 3 kişiyi öldürdüm, bu adresteyim gelin beni alın" diye haber verdi. Bunun üzerine olay yerine giden polisler zanlıyı alıp cinayet ekiplerine götürdü. Zanlının ilk sorgusunda alacağı olduğunu, vermedikleri için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

POLİS OLAY YERİNDE 19 BOŞ KOVAN, BİR ŞARJÖR BULDU
Bu arada, olay yerine gelen polisler etrafı güvenlik şeridi ile çevirip çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis 19 boş kovan ve 1 şarjör buldu. Polis zanlının iki şarjör mermi sıktığını, 3. şarjörü takarken düşürdüğünü tahmin ediyor. Polis olay yerindeki bütün delilleri tek tek topladı. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI BEDDUA EDEREK FERYAT ETTİ
Hayatını kaybeden 3 kişinin yakınları da olayı duyar duymaz Keresteciler Sitesi'ne koştu. Bir kadın olay yerine gelerek yerde yatan Ümit Barak'ı görmek istedi. Ancak polis ve kadının diğer yakınları buna izin vermedi. Gözyaşlarına boğulan kadın, "Allah seni kahretsin" diye beddua edip feryat etti. Genç kadın güçlükle sakinleştirildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
(Fatih Keçe /İHA)
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