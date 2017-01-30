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Polisin aradığı araç benzin bile alamayacak
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Polisin aradığı araç benzin bile alamayacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı'nın geliştirdiği projeyle, aranan araç benzin aldığı anda MOBESE sistemine alarm düşüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı'nın geliştirdiği projeyle, aranan araç benzin aldığı anda MOBESE sistemine alarm düşüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) akaryakıt dağıtım şirketlerine zorunlu kıldığı otomasyon sistemini kullanarak, aranan araçları benzin aldığı anda tespit ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve otomasyon sistemine eklenen özellikle, polis tarafından aranan ve plaka bilgisi kaydedilen şüpheli araçlar, istasyonlardan yakıt aldığı anda emniyet mobese sistemine anında bilgi gidiyor. İhbarı alan polis de olay yerine gelerek araç ve içindekiler hakkında işlem yapabiliyor. Sistem, Türkiye genelindeki 12 bin istasyonda aktif olarak kullanılıyor.

EPDK DAĞITIM ŞİRKETLERİNE ZORUNLU KILMIŞTI
Kaçak akaryakıtla mücadele ve ürün fiyatları sebebiyle EPDK sektörü anlık takip etmek amacıyla 1 Temmuz 2011 itibariyle tüm dağıtım şirketlerine bayilerini otomasyon sistemine geçirme zorunluluğu getirmişti. Sistemle şirketlerin satışa sunduğu benzin, motorin, fuel oil, gazyağı gibi ürün satışları EPDK tarafından anlık takip ediliyor. EPDK'nın, otomasyon sistemini zorunlu hale getirmesinin ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı da geliştirdiği plaka bazlı olarak anlık akaryakıt satışlarını izleme imkanı veren 'otomasyon sistemi ile şüpheli araçlar, terör şüphelisi, gaspçı ve araç hırsızlarının yerini artık anında tespit edebiliyor.

YAKIT ALDIĞI ANDA POLİSE ON-LİNE BİLGİ GİDİYOR
Otomasyon sistemine eklenen şüpheli araç plakaları, akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı anda aracın plakası anında on-line olarak polis merkezine iletiliyor. Sahte plaka kullanılması halinde ise, sistemin emniyete ilettiği plaka otomatik olarak taranıyor ve kaydına rastlanmaması halinde yine ekiplere bilgi veriyor. İhbarı alan polis, anında olay yerine intikal ediyor. Aracın kaçması durumunda ise devreye yine istasyonlarındaki güvenlik kameraları giriyor. Aracın hangi yönde ilerlediği bilgisini edinen polis, diğer ekiplerle de durumu paylaşarak çok geçmeden araç ve içerisindekileri etkisiz hale getiriyor.
Sistemi Türkiye genelindeki 12 bin bayi aktif olarak kullanıyor.
(Suat Metin - Harun Erdoğdu / İHA)


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