Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Polisi şehit eden tır şoförüne 24 bin lira ceza
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Polisi şehit eden tır şoförüne 24 bin lira ceza

Osmangazi Köprüsü'nde 10 Ağustos 2016'da yaşanan trafik kazası neticesinde polis memuru Muhammet Bozoğlu'nun şehit olmasına neden olan tır şoförüne verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası, 24 bin lira para cezasına çevrildi.

Osmangazi Köprüsü'nde 10 Ağustos 2016'da yaşanan trafik kazası neticesinde polis memuru Muhammet Bozoğlu'nun şehit olmasına neden olan tır şoförüne verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası, 24 bin lira para cezasına çevrildi.
10 Ağustos 2016'da Osmangazi Köprüsü'nün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan girişinde İlkay Baygın idaresindeki 34 DL 8117 plakalı tır, köprü üzerinde güvenlik görevi yapan 41 A 4580 plakalı polis aracına çarpmış, araç içinde sıkışan polis memuru Muhammet Bozoğlu itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılmıştı. Ağır yaralanan polis memuru Muhammet Bozoğlu, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
Gebze 7. Asliye Ceza Mahkemesinde kazayla ilgili açılan dava karara bağlandı. Polis memuru Muhammet Bozoğlu'nun ölümüne neden olan İlkay Baygın'ı 3 yıl 4 ay hapse mahkum eden mahkeme, bu cezayı 24 bin lira para cezasına çevirdi.
Şehit polis memuru Muhammet Bozoğlu'nun kardeşi, Çanakkale'de özel sektörde çalışan 36 yaşındaki Muhittin Bozoğlu, "10 Ağustos günü ağabeyim şehit Muhammet Bozoğlu, Osmangazi Köprüsü girişinde görevi başında araç içinde duruyordu. Yanında başka bir polis arkadaşı daha vardı. Kazadan bir 10-15 dakika önce diğer polis arkadaşı araçtan yürümek için iniyor. Daha sonra da ileriden gelen tırı görüyor. Bariyere çarptığını görüyor. Ona emniyet şeridinden çıkması için ikazda bulunuyor. Ancak tır şoförü halen yoluna devam ediyor. Polisi görmüyor muhtemelen. Daha sonra ağabeyimin bulunduğu görev aracı olan trafik polisi aracını altına alıp 230 metre sürüklüyor. 230 metre sonra sol bariyere çarpıp polis aracı kurtuluyor. Olay yerinde de ağabeyim vefat ediyor. Tır da 700-800 metre sonra ancak durabiliyor" dedi.

"GÜNLÜK 20 LİRA 2 PAKET SİGARA PARASI KADAR BİR PARAYLA ÖDEYEREK, BERAATINA KARAR VERİYOR"
Mahkeme kararına tepki gösteren Muhittin Bozoğlu, "Yaklaşık 1 ay kadar sonra ilk mahkeme oluyor. İlk üç duruşmaya geçici hakim atanıyor. Bir karara varılmıyor. Daha sonra bir hakim atanıyor, hakime hanım. Bizi de rahatsız eden bir şey ilk duruşmaya gelir gelmez suçluya 'geçmiş olsun' diyerek başlaması. Dönüp bize başınız sağ olsun bile dememesi. Ondan sonra da ikinci duruşmada mahkemeyi karara bağlıyor. 4 yıl hapsine karar veriyor. 4 yıl hapsinden de yattığı süreyi düşerek, bin 200 güne düşüyor. Bin 200 günüde günlük 20 lira 2 paket sigara parası kadar bir parayla ödeyerek, beraatına karar veriyor akabinde. Bu karar ne kamu vicdanını rahatlatır ne de yurdun dört bir yanında şark hizmeti vermiş ailemi bizi rahatlatır. Ne ağabeyimin eşini, çocuklarını rahatlatır. Hiçbir şekilde hiçbir vicdana sığacağını düşünmüyorum ben bunun. Görevi başında bulunan bir polisin, şehit edilmesinin karşılığında katilin elini kolunu sallayarak böyle rahat bir şekilde dolaşabilmesi kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.

"KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"
"Buna benzeyen bir mahkeme, ünlü birinin oğlu başka bir polisi şehit etmişti" diyen Bozoğlu, "İlk önce salındı ama daha sonra kamu vicdanını rahatsız eder diye tekrar içeri alındı. Taksiri aşan bir şekilde cezalandırılmasına karar verilmişti. Bizimkinde de ikinci polisin ikazına rağmen tır şoförünün onu görmemesi ve görevi başında emniyet şeridinde gama üzerinde olan polisin aracını alması altına alıp, polisi de şehit etmesi taksiri aşan bir noktada bizce de. Bu yüzden böyle bir durumda sanığın günlük 20 lira para cezasıyla salıverilmesi, beraat etmesi noktasına geliyor bu. Kabul edilebilir bir şey değil bizim için. Bize de gerekçeli karar bir hafta ulaştı ancak. Biz de bir üst mahkemeye itirazda bulunduk. İnşallah hakkımızı orada aramaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"ÇOK DAHA KÖTÜ BİR DURUM ÇIKIYOR ORTAYA"
Karar neticesinde ağabeyinin eşinin ve çocuklarının da içlerinin parçalandığını söyleyen Bozoğlu, "Biz insanlar ölsün istemiyoruz ama böyle bir durumda da yaptığının bedelini ödemeli o şahıs. Günde 20 lira ödeyerek dışarıda kalması onları da rahatsız ediyor. Çocuklarının ikisi de öğrenci zaten. Onların hayatlarını da alt üst ediyor. En azından cezaevinde cezasını çekiyor olsa bir nebze sinemizi rahatlatır ama böyle çok daha kötü bir durum çıkıyor ortaya" dedi.

"DAHA ÜST SINIRDA BİR CEZA YATARAK CEZAEVİNDE GEÇİREREK CEZALANDIRILMASINI BEKLİYORUZ"
Bozoğlu, "Bizim talebimiz bu durumun taksiri aşan bir şekilde, görevi başında olan diğer polis memurunun ikazına rağmen olması. Sanığın da polise ve sulh mahkemesine verdiği ifadeyi değiştirmesi çok tutarsız bir şekilde davrandığını görmeleri ve onun akabinde de daha üst sınırda bir ceza yatarak cezaevinde geçirerek cezalandırılmasını bekliyoruz, talep ediyoruz" dedi.
(Murat Yüksel / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Zabıtayı gören 'engelli' yürümeye başladı
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Serbest piyasada döviz fiyatları
Görümcelerden geline arsa dayağı
Altınları çalmak isteyen hırsızı tabancayla kovaladı
Öğretmenler dikkat! 6 yıl 20 branşta kadro yok işte liste!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Valilik az önce duyurdu! İkinci bir emre kadar yasak!
Valilik az önce duyurdu! İkinci bir emre kadar yasak!
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
Genar'ın referandum anketi
Genar'ın referandum anketi
Kardak'ta hareketli dakikalar bu anons yapıldı
Kardak'ta hareketli dakikalar bu anons yapıldı
Numan Kurtulmuş'tan Ahmet Türk'e: Çok geç
Numan Kurtulmuş'tan Ahmet Türk'e: Çok geç
Rusya'dan o röportaja sert tepki! Özür bekliyoruz
Rusya'dan o röportaja sert tepki! Özür bekliyoruz
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Zabıtayı gören 'engelli' yürümeye başladı
Zabıtayı gören 'engelli' yürümeye başladı
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Görümcelerden geline arsa dayağı
Görümcelerden geline arsa dayağı
Altınları çalmak isteyen hırsızı tabancayla kovaladı
Altınları çalmak isteyen hırsızı tabancayla kovaladı
Öğretmenler dikkat! 6 yıl 20 branşta kadro yok işte liste!
Öğretmenler dikkat! 6 yıl 20 branşta kadro yok işte liste!
Polisi şehit eden tır şoförüne 24 bin lira ceza
Polisi şehit eden tır şoförüne 24 bin lira ceza
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
İsrail, Gazze'yi bombalıyor
İsrail, Gazze'yi bombalıyor
Çanakkale'de son deprem şok etti büyüklüğü kaç?
Çanakkale'de son deprem şok etti büyüklüğü kaç?
Ocakta 44 bin kişi ziyaret etti
Ocakta 44 bin kişi ziyaret etti
64 yaşında ehliyet aldı
64 yaşında ehliyet aldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English