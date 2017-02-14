14.02.2017 15:27 Polisi şehit eden sürücü yakalandı

İzmir'in Bergama ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak trafik polisine çarpıp kaçan sürücü yakalandı. İzmir'in Bergama ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak trafik polisine çarpıp kaçan sürücü yakalandı.

İzmir-Çanakkale karayolu Ovacık Bölge Trafik İstasyonu önünde denetim yapan evli ve 2 çocuk babası trafik polisi Nedim Öner'e (43) saat 02.00 sıralarında 'dur' ihtarına uymayan kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki 45 HU 268 plakalı hafif ticari araç çarpmış, ağır yaralanan Öner ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda şehit düşmüştü. Öner'e çarpan sürücü ise kazanın ardından aracıyla kaçmıştı. Kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Aracı kent merkezinde terk edilmiş halde bulan ekipler, kaçan sürücüyü ise Bergama merkezde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahsın Konya doğumlu Aytekin U. (42) olduğu belirlendi.

Şehit Öner'in cenazesinin kaymakamlık önünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Balıkesir'in Havran ilçesine gönderileceği belirtildi.

(Sertan Ergit / İHA)

