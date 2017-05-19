Polisi harekete geçirdiler

Denizli'de sabahın erken saatlerinde direksiyon başında sızan sürücü ile arkadaşı polisi harekete geçirdi.

Denizli'de sabahın erken saatlerinde direksiyon başında sızan sürücü ile arkadaşı polisi harekete geçirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde sabah yol ortasında otomobilin içinde uyuyan 2 kişiyi gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Gece aşırı alkol alıp sızdıkları tahmin edilen 2 şahıstan biri ayağını dışarıya çıkartarak uyudu. Çevredeki vatandaşlar tüm çabalarına rağmen şahısları uyandıramayınca polise haber verdi.

İçinde iki kişinin bulunduğu yolun ortasında park halindeki araç polisi de harekete geçirdi. Polis, trafiği açtıktan sonra uzun uğraşlar sonucu alkollü iki kişiyi uyandırıp olayla ilgili tutanak tuttu.

(Zekican Şenkaya / İHA)