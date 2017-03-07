Polisi görünce silahı atarak kaçmaya başladı

Gaziantep'te polis uygulamasından kaçan bir sürücü, uzun namlulu silahı atarak kaçmaya çalışınca kovalamaca yaşandı.

Gaziantep'te polis uygulamasından kaçan bir sürücü, uzun namlulu silahı atarak kaçmaya çalışınca kovalamaca yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, seyir halindeki bir 46 PC 109 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına rağmen olay yerinden kaçan şahıs, aynı yol üzerindeki refüje bir adet uzun namlulu otomatik silah atarak, kaçmaya devam etti. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından polisler, aracı İpekyolu Sani konukoğlu Bulvarı Zeugma Müzesi yakınlarında durdurmayı başardı. Araçta yaptığı inceleme yapan ekipler, sürücü Ö.K'nin ise ehliyetsiz olduğunu belirledi.

Araç, detaylı olarak incelenebilmesi için Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekilirken, Ö.K ise sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

(Mehmet Bulut / İHA)