Polisi görünce kafasına ateş eden şahıs öldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polisi görünce kafasına ateş eden şahıs hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polisi görünce kafasına ateş eden şahıs hayatını kaybetti.

Fırat Mahallesi'nde boş arazide uzun süre bir şahsın durduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın bulunduğu tarafa yönelmiş, bu sırada araçta bulunan Ayhan D. isimli şahıs, silahını çıkararak polislere yöneltmiş, polislerden yaklaşmamasını istemişti. İkna edilmeye çalışılan şahıs, aracına binerek tabancasını kendi kafasına dayamıştı. Tabanca ile bir el ateş eden Ayhan D . kaldırıldığı Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

