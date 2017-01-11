11.01.2017 23:53 Polise saldırı operasyonla önlendi

Batman'da polise silahlı saldırı hazırlığındaki Suriyeli uyruklu bir kişi güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Batman'da polise silahlı saldırı hazırlığındaki Suriyeli uyruklu bir kişi güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğünün elde edilen istihbarı çalışmalar sonucu, ilimiz merkez İluh Mahallesinde bir evde uzun namlulu silahların bulunduğu ve bu silahların kontrol amaçlı mahalleye gelen polis ekiplerine karşı kullanılacağına dair elde edilen bilgiler kapsamında Suriye uyruklu bir şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet kaleşnikof marka uzun namlulu otomatik silah, bu silaha ait 2 adet şarjör ve mermiler, 2 adet av tüfeği ile 2500 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiştir. Söz konusu silah ve esrar maddesine el konularak ilgili şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

(Mehmet Şükrü Yıldırım/İHA)

