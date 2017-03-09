Polise saldırı hazırlığındaki terörist tutuklandı

İstanbul'da polise saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK üyesi terörist tutuklandı.

İstanbul'da polise saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK üyesi terörist tutuklandı.

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketinin (DGH) Okmeydanı'nda polislere yönelik saldırı gerçekleştireceği bilgisi üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında DGH'nin sözde Şişli ve Okmeydanı sorumlusu C.E. (20) tespit edilerek takibe alındı.

Yapılan tespit ve takiplerin ardından düzenlenen operasyonda C.E. gözaltına alınırken, adresinde yapılan aramalarda ise 3 tabanca ve çok sayıda mermi ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şüpheli C.E. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda C.E.'nin polise yönelik saldırı hazırlığında olduğunu söylediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri dün tamamlanarak adliyeye sevk edilen C.E., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(Tugay Saday/İHA)