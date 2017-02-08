Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Polise saldıran uyuşturucu tacirlerini linçten polis kurtardı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Polise saldıran uyuşturucu tacirlerini linçten polis kurtardı

İstanbul Kartal'da polisin dur ihtarına uymayan şüpheli bir araç yaşanan kovalamacanın ardından oto sanayisine girdi. Burada sıkışan aracın içindeki uyuşturucu satıcılarının polise saldırması üzerine sanayi esnafı zanlıları linç etmeye çalıştı. Uyuşturucu satıcılarını esnafın elinden yine polis ekipleri kurtarırken o anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

İstanbul Kartal'da polisin dur ihtarına uymayan şüpheli bir araç yaşanan kovalamacanın ardından oto sanayisine girdi. Burada sıkışan aracın içindeki uyuşturucu satıcılarının polise saldırması üzerine sanayi esnafı zanlıları linç etmeye çalıştı. Uyuşturucu satıcılarını esnafın elinden yine polis ekipleri kurtarırken o anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.
Olay, Kartal Esentepe Mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmet ekipleri içinde 2 kişinin bulunduğu araca dur ihtarında bulundu. Uyuşturucu satıcılığı yaptığı öğrenilen Ozan H. ve Hakan Ç.'nin hakimiyetindeki aracın dur ihtarına uymaması üzerine polis ve şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Hızla polisten kaçan araç uzun süren kovalamacanın ardından Kartal Oto saniyesinin içine girdi. Oto sanayisinin içinde sıkışan 2 uyuşturucu satıcısı şahıs polis ekipleriyle tartışmaya başladı. Polise teslim olmamakta direnen şahıslar kısa süreli tartışmanın ardından polis ekiplerine saldırdı.

ESNAF POLİSE SALDIRAN UYUŞTURUCU SATICILARINI LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI
Kartal Oto Sanayisine girerek orada sıkışan uyuşturucu satıcılarının polislere saldırmasının ardından sanayi çalışanları duruma tepki gösterdi. Uyuşturucu satıcılarının polislere zarar verebileceğini düşünen esnaf zanlıları darp etmeye başladı. Esnafın giderek çoğalması ve uyuşturucu satıcılarına linç girişimde bulunması üzerine polis ekipleri araya girerek esnafı sakinleştirmeye çalıştı. Uyuşturucu satıcılarını esnafın elinden daha önce uyuşturucu satıcılarının saldırdığı polis ekipleri kurtardı.

UYUŞTURUCU SATICILARININ ARACINDAN 2 KİLO BONZAİ ÇIKTI
Yapılan araştırmalarda şüphelilerin isimlerinin Ozan H. ve Hakan Ç. olduğu ve uyuşturucu satıcılığı yapmaktan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenildi. Esnaf tarafından darp edilen uyuşturucu satıcıları olay yerine çağrılan ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada uyuşturucu satıcılarının kullandığı şüpheli araçta yapılan aramalarda yaklaşık 2 kilo bonzai adı verilen uyuşturucu madde ve bir miktar esrar ele geçirildi. Burada kontrolleri yapılan şahıslar ardından Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerine teslim edildi.

O ANLAR KAMERADA
Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde esnafın uyuşturucu satıcılarına saldırdığı görülüyor. Uyuşturucu satıcılarını linç etmek isteyen esnaf zanlıların üzerine çıkarak darp ediyor. Bu sırada polis ekipleri uyuşturucu satıcıları esnafın elinden kurtarmaya çalışıyor. Ardından uyuşturucu satıcılarını esnafın elinden alan polis ekipleri zanlıları polis aracına bindiriyor.
(Cenk İşver/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ukrayna'da muhalif lider ofisinde öldürüldü
19 ilde FETÖ operasyonu: 14 tutuklama
El Bab şehidi ailesine 'Şehit olmak istiyorum' demiş
Bakan Özlü'den 'teknoloji üretimi' vurgusu
Leyla Zana mahkemeye sevk edildi
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı için yakalama kararı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Kar bastıracak! Haftasonu bu iller aman dikkat!
Kar bastıracak! Haftasonu bu iller aman dikkat!
Erdoğan açıkladı: Askerlikten muaf tutulacaklar!
Erdoğan açıkladı: Askerlikten muaf tutulacaklar!
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi!
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi!
Deprem profesöründen korkutan uyarı
Deprem profesöründen korkutan uyarı
Dilek Öcalan serbest bırakıldı
Dilek Öcalan serbest bırakıldı
KHK yayınlandı! Binlerce memur ihraç edildi
KHK yayınlandı! Binlerce memur ihraç edildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Ukrayna'da muhalif lider ofisinde öldürüldü
Ukrayna'da muhalif lider ofisinde öldürüldü
19 ilde FETÖ operasyonu: 14 tutuklama
19 ilde FETÖ operasyonu: 14 tutuklama
El Bab şehidi ailesine 'Şehit olmak istiyorum' demiş
El Bab şehidi ailesine 'Şehit olmak istiyorum' demiş
Bakan Özlü'den 'teknoloji üretimi' vurgusu
Bakan Özlü'den 'teknoloji üretimi' vurgusu
Leyla Zana mahkemeye sevk edildi
Leyla Zana mahkemeye sevk edildi
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı için yakalama kararı
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı için yakalama kararı
Polise saldıran uyuşturucu tacirlerini linçten polis kurtardı
Polise saldıran uyuşturucu tacirlerini linçten polis kurtardı
Yıldırım Suudi Dışişleri Bakanını kabul etti
Yıldırım Suudi Dışişleri Bakanını kabul etti
'20 bin kilometrekarelik alan DEAŞ'tan temizlendi'
'20 bin kilometrekarelik alan DEAŞ'tan temizlendi'
Yurttan kış manzaraları
Yurttan kış manzaraları
ABD'yi kasırga vurdu: 25 yaralı
ABD'yi kasırga vurdu: 25 yaralı
Yeni sistemi anlattı, iddialara yanıt verdi
Yeni sistemi anlattı, iddialara yanıt verdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English