Polise roketli saldırı

Venezuela'nın başkenti Karakas'taki hükümet karşıtı gösteride, güvenlik güçlerine el yapımı roketle patlayıcı fırlatıldı.
Venezuela'nın başkenti Karakas'taki hükümet karşıtı gösteride, güvenlik güçlerine el yapımı roketle patlayıcı fırlatıldı. Roket polis ekibinin arasına düşerken, patlayıcı da bir anda infilak etti. Olayda 1 polis memuru yaralandı. Yaralı memur, arkadaşları tarafından ambulansa götürüldü ve ardından hastaneye kaldırıldı.
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