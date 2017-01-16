16.01.2017 17:28 Polise bombalı saldırı: 1 şehit, 9 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör olaylarının ardından molozların taşındığı bölgede nöbet tutan çevik kuvvet polislerine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis şehit olurken, 9 polis memuru da yaralandı. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör olaylarının ardından molozların taşındığı bölgede nöbet tutan çevik kuvvet polislerine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis şehit olurken, 9 polis memuru da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sur ilçesi Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan hafriyat ve molozların döküldüğü alanda bekleyen çevik kuvvet polislerinin aracına bombalı saldırı düzenlendi. 1 polis memuru şehit olurken, 9 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları olay yerine gelen ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastaneleri acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



