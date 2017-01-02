Polis Zeytinburnu'nu ablukaya aldı!

Reina saldırısını gerçekleştiren teröristin yakalanması için İstanbul genelinde operasyon düzenleniyor. İstanbul Emniyeti, son olarak teröristin Zeytinburnu'nda olduğu ihbarı üzerine ilçede geniş çaplı operasyon başlattı.

Bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Zeytinburnu'nda hava destekli operasyon başlattı.

İLÇE KUŞATILDI

Akşam saatlerinde başlatılan operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. İddialara göre polis, saldırganın Zeytinburnu'ndaki bir adreste saklandığı ihbarı üzerine, ilgili adrese operasyon düzenliyor.