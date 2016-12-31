Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Polis vatandaşları hem suçludan hem yağmurdan korudu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Polis vatandaşları hem suçludan hem yağmurdan korudu

Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi kent genelinde yapılan huzur operasyonunda FETÖ/PDY aranan ve daha önce meslekten uzaklaştırılan biri polis biri öğretmen iki kişi yakalandı. Şiddetli yağmur altında gerçekleşen huzur operasyonunda polis memurları, üst araması yaptığı vatandaşların ıslanmaması için şemsiye kullanması takdir topladı.

Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi kent genelinde yapılan huzur operasyonunda FETÖ/PDY aranan ve daha önce meslekten uzaklaştırılan biri polis biri öğretmen iki kişi yakalandı. Şiddetli yağmur altında gerçekleşen huzur operasyonunda polis memurları, üst araması yaptığı vatandaşların ıslanmaması için şemsiye kullanması takdir topladı.

Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde 21.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılan huzur operasyonuna trafik, asayiş, terör, KOM ekipleri başta olmak üzere bin 200 polis katıldı. İl genelinde eş zamanlı yapılan huzur operasyonunda 3 bin 428 şahıs sorgulandı. Suç kaydı olan 326 şahıs incelendi. 856 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi. Otellerde kalan vatandaşların tamamının kontrol edildiği uygulamada 206 araç üzerinde arama yapıldı. 146 umuma açık işyerlerinde ve gazinolarda sahte içki üzerinde denetimler yapıldı.

FETÖ'den aranan polis ve öğretmen kaçamadı

Uygulama sırasında bir kafede yapılan kontrollerde FETÖ terör örgütünden aranan ve İstanbul kadrosunda polis olduğu öğrenilen M.E. yakalandı. Daha önce meslekten uzaklaştırılan M.E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Cadde ve sokaklar üzerinde yaya kontrolü yapan polis, yine FETÖ'den aranan 26 yaşındaki bayan öğretmen Y.A.'yı gözaltına aldı. Y.A'da sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Cezaevi firarisi yakalandı

Huzur operasyonunda hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi S.G (22) ile değişik suçlardan aranan 16 kişi yakalandı. Yapılan kontrolde, 2 adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız pompalı tüfeğe ise el konuldu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Polis vatandaşları hem suçludan hem yağmurdan korudu
Beyoğlu'nda 3 Katlı Bir Binanın Duvarı Çöktü
Sultanbeyli'de Yağışa Dayanamayan İstinat Duvarı Büyük Bir Gürültüyle Çöktü
İbrahim Kalın : 'Türkiye hem menfaatleri hem de stratejik konumu gereği denge politikası izlemesi gereken bir ülke'
Yemenli 160 hasta Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Dağ köyünde hastalanan bebek ve imam için seferberlik
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Deniz Baykal başkan mı oluyor? Flaş açıklama...
Deniz Baykal başkan mı oluyor? Flaş açıklama...
Kar yağışı başladı, kırmızı alarm verildi! İstanbul hava durumu
Kar yağışı başladı, kırmızı alarm verildi! İstanbul hava durumu
Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üstüne yıkmamı istediler!
Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üstüne yıkmamı istediler!
BEDAŞ'tan flaş elektrik kesintisi açıklaması
BEDAŞ'tan flaş elektrik kesintisi açıklaması
Çavuşoğlu'ndan çok net YPG ve El Nusra açıklaması
Çavuşoğlu'ndan çok net YPG ve El Nusra açıklaması
Anayasa değişikliği teklifinde son karar!
Anayasa değişikliği teklifinde son karar!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Polis vatandaşları hem suçludan hem yağmurdan korudu
Polis vatandaşları hem suçludan hem yağmurdan korudu
Beyoğlu'nda 3 Katlı Bir Binanın Duvarı Çöktü
Beyoğlu'nda 3 Katlı Bir Binanın Duvarı Çöktü
Sultanbeyli'de Yağışa Dayanamayan İstinat Duvarı Büyük Bir Gürültüyle Çöktü
Sultanbeyli'de Yağışa Dayanamayan İstinat Duvarı Büyük Bir Gürültüyle Çöktü
İbrahim Kalın : 'Türkiye hem menfaatleri hem de stratejik konumu gereği denge politikası izlemesi gereken bir ülke'
İbrahim Kalın : 'Türkiye hem menfaatleri hem de stratejik konumu gereği denge politikası izlemesi gereken bir ülke'
Yemenli 160 hasta Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Yemenli 160 hasta Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Dağ köyünde hastalanan bebek ve imam için seferberlik
Dağ köyünde hastalanan bebek ve imam için seferberlik
Kavanozlarda uyuşturucu madde ele geçirildi
Kavanozlarda uyuşturucu madde ele geçirildi
Adana'da yılbaşı öncesi, 300 polisle asayiş uygulaması
Adana'da yılbaşı öncesi, 300 polisle asayiş uygulaması
Elazığ'da 250 polisle huzur operasyonu
Elazığ'da 250 polisle huzur operasyonu
Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu
Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu
Kar Tekirdağ'da karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi
Kar Tekirdağ'da karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi
Bursa-Mudanya yolu kapandı, yüzlerce araç mahsur kaldı
Bursa-Mudanya yolu kapandı, yüzlerce araç mahsur kaldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English