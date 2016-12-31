31.12.2016 05:01 Polis vatandaşları hem suçludan hem yağmurdan korudu

Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi kent genelinde yapılan huzur operasyonunda FETÖ/PDY aranan ve daha önce meslekten uzaklaştırılan biri polis biri öğretmen iki kişi yakalandı. Şiddetli yağmur altında gerçekleşen huzur operasyonunda polis memurları, üst araması yaptığı vatandaşların ıslanmaması için şemsiye kullanması takdir topladı. Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi kent genelinde yapılan huzur operasyonunda FETÖ/PDY aranan ve daha önce meslekten uzaklaştırılan biri polis biri öğretmen iki kişi yakalandı. Şiddetli yağmur altında gerçekleşen huzur operasyonunda polis memurları, üst araması yaptığı vatandaşların ıslanmaması için şemsiye kullanması takdir topladı.



Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde 21.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılan huzur operasyonuna trafik, asayiş, terör, KOM ekipleri başta olmak üzere bin 200 polis katıldı. İl genelinde eş zamanlı yapılan huzur operasyonunda 3 bin 428 şahıs sorgulandı. Suç kaydı olan 326 şahıs incelendi. 856 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi. Otellerde kalan vatandaşların tamamının kontrol edildiği uygulamada 206 araç üzerinde arama yapıldı. 146 umuma açık işyerlerinde ve gazinolarda sahte içki üzerinde denetimler yapıldı.



FETÖ'den aranan polis ve öğretmen kaçamadı



Uygulama sırasında bir kafede yapılan kontrollerde FETÖ terör örgütünden aranan ve İstanbul kadrosunda polis olduğu öğrenilen M.E. yakalandı. Daha önce meslekten uzaklaştırılan M.E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Cadde ve sokaklar üzerinde yaya kontrolü yapan polis, yine FETÖ'den aranan 26 yaşındaki bayan öğretmen Y.A.'yı gözaltına aldı. Y.A'da sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Cezaevi firarisi yakalandı



Huzur operasyonunda hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi S.G (22) ile değişik suçlardan aranan 16 kişi yakalandı. Yapılan kontrolde, 2 adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız pompalı tüfeğe ise el konuldu.

