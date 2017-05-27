Polis uygulama noktasında kaza

İzmir'den Çanakkale istikametine gelen bir otomobil, kent girişinde kurulan polis uygulama noktasının beton bariyerlerine çarparak takla attı. Kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
İzmir'den Çanakkale istikametine gelen bir otomobil, kent girişinde kurulan polis uygulama noktasının beton bariyerlerine çarparak takla attı. Kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi. İzmir'den Çanakkale istikametine gelen bir araç, Çanakkale İzmir Karayolunun 10. kilometresinde kurulan polis uygulama noktasının beton bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen araç sürüklenerek durabildi. Kazayı fark eden polisler, hemen olaya müdahale etti. Aracın sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza anı, güvenlik kameralarınca kaydetti. (Utku Yaşar Cüce/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.