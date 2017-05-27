Polis uygulama noktasında kaza

İzmir'den Çanakkale istikametine gelen bir otomobil, kent girişinde kurulan polis uygulama noktasının beton bariyerlerine çarparak takla attı. Kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İzmir'den Çanakkale istikametine gelen bir otomobil, kent girişinde kurulan polis uygulama noktasının beton bariyerlerine çarparak takla attı. Kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İzmir'den Çanakkale istikametine gelen bir araç, Çanakkale İzmir Karayolunun 10. kilometresinde kurulan polis uygulama noktasının beton bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen araç sürüklenerek durabildi. Kazayı fark eden polisler, hemen olaya müdahale etti. Aracın sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza anı, güvenlik kameralarınca kaydetti.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)