24.12.2016 15:46 Polis şüpheliyi bırakıp, gazeteciye müdahale etti

Erzurum'da kimlik sorgulamasında polise zorluk çıkaran şahısları görüntülemek isteyen İHA muhabiri polisin tepkisiyle karşılaştı. Şüpheliyi bırakıp basın mensubuna müdahale eden polis memuru tavrıyla tepki çekti. Erzurum'da kimlik sorgulamasında polise zorluk çıkaran şahısları görüntülemek isteyen İHA muhabiri polisin tepkisiyle karşılaştı. Şüpheliyi bırakıp basın mensubuna müdahale eden polis memuru tavrıyla tepki çekti.



Erzurum Yakutiye meydanında kimlik sorgulaması sırasında zorluk çıkaran iki şahıs emniyeti harekete geçirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda sivil ve resmi ekip, polise mukavemet gösteren şahısları gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar bindirildikleri ekip aracından polislere tehdit ve hakaretlerde bulundu.



Bu esnada olayı görüntüleyen İHA muhabirine sivil polislerden birisi müdahale etti. Öncelikle basın kartı dahi sorulmadan ekip otosunun yanına götürülmeye çalışılan muhabirin görüntü alması engellenmek istendi. Yaşanan arbede görüntülenmek istenirken de aynı polis tarafından kamera alıkonmaya çalışıldı.

