Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Polis silahlı saldırıyı önledi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Polis silahlı saldırıyı önledi

Adana'da aralarında husumet bulunan kişilere silahlı saldırı yapacağı ileri sürülen 5 kişi, 1 tabanca ve 1 pompalı tüfekle yakalandı.

Adana'da aralarında husumet bulunan kişilere silahlı saldırı yapacağı ileri sürülen 5 kişi, 1 tabanca ve 1 pompalı tüfekle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Adana Emniyet Müdürlüğü, Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bekleyen 5 kişinin, aralarında husumet bulunan şahıslara yönelik silahlı saldırı yapacağı ihbarını aldı.
Obalar Caddesi'ne uygulama yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bildirilen yere operasyon yaptı. 5 şüpheli damdan kaçtı. Zanlıların kaçarken bıraktığı 1 Glock marka tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Polisler, kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 5 kişi emniyete götürüldü.
Bu saldırıyı önleyen polis, dün akşam saatlerinde bir evin bahçesine atılmış halde otomatik tabanca ele geçirmişti. Bugün sabah saatlerinde ise adliye çıkışında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 3 kişi silahla yaralanmış, olayda 1 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilmişti.
Bugün sabah yapılan başka bir operasyonda ise polis Kalaşnikof marka otomatik silah ele geçirmişti.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Serbest piyasada altın fiyatları
Trabzonspor Rodellaga'yı açıkladı
Fatih Kısaparmak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Avrupa ülkelerinde konaklama arttı
3D yazıcı ile üretilen ilk otomobil satıldı
PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Diyarbakır'a yeni belediye otobüsleri alındı
Diyarbakır'a yeni belediye otobüsleri alındı
Pentagon'dan Türkiye'ye destek!
Pentagon'dan Türkiye'ye destek!
Alanyaspor-Beşiktaş maçı geniş özeti
Alanyaspor-Beşiktaş maçı geniş özeti
AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı
Erdoğan'ın eleştirdiği kaymakamın görev yeri değişti
Erdoğan'ın eleştirdiği kaymakamın görev yeri değişti
Bunu yapan işten atılacak!
Bunu yapan işten atılacak!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Trabzonspor Rodellaga'yı açıkladı
Trabzonspor Rodellaga'yı açıkladı
Fatih Kısaparmak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Fatih Kısaparmak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Avrupa ülkelerinde konaklama arttı
Avrupa ülkelerinde konaklama arttı
3D yazıcı ile üretilen ilk otomobil satıldı
3D yazıcı ile üretilen ilk otomobil satıldı
PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
Genç öğretmen soba kurbanı
Genç öğretmen soba kurbanı
8 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
8 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
Hasan Kabze Altınordu'ya imzayı attı
Hasan Kabze Altınordu'ya imzayı attı
Erdoğan'dan Mozambik'e dost tavsiyesi
Erdoğan'dan Mozambik'e dost tavsiyesi
PFDK'dan Fenerbahçe'ye bir ceza daha
PFDK'dan Fenerbahçe'ye bir ceza daha

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English