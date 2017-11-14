14.11.2017 11:40 Polis servisine bombalı saldırının zanlıları yakalandı

Mersin'de 17 Ekim tarihinde meydana gelen ve 17 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan polis servis aracına yönelik bombalı saldırının failleri yakalandı. Olayla ilgili 16 kişi tutuklandı. Mersin'de 17 Ekim tarihinde meydana gelen ve 17 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan polis servis aracına yönelik bombalı saldırının failleri yakalandı. Olayla ilgili 16 kişi tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim 2017 tarihinde saat 17.10 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğüne ait personel servis aracına yönelik olarak gerçekleştirilen bombalı saldırı olayının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olayın ardından tespit edilen bir şüpheli erkek şahsın binmiş olduğu halk otobüsünün ve çevrede bulunan işyerlerine ait kamera kayıtları ile şüpheli şahısların tanık beyanlarının değerlendirilmesi neticesinde, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince

PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında kadınların da bulunduğu 21 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte ikisi Kaleşnikof marka 4 adet uzun namlulu otomatik tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve bomba düzeneği ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 5'i adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Eylemi gerçekleştiren 1 teröristin ise arandığı bildirildi.



EYLEMİN PLANLAYICISI DİŞ DOKTORU

Öte yandan, tutuklananlar arasında bulunan ve bombalı eylemin planlayıcısı olduğu ileri sürülen H.T.'nin, Batman Devlet Hastanesi'nde diş doktoru olarak görev yaptığı, zanlının aynı zamanda geçtiğimiz mayıs ayında Lice kırsalında yakalanan H.T.'nin yiğeni olduğu belirtildi. Yine tutuklananlar arasında bulunan zanlılardan ikisini ise Diyarbakır'da öğretmen olarak görev yapan karı-koca olduğu ifade edildi.

Silah ve patlayıcı düzenekleriyle birlikte yakalanan zanlıların, aynı zamanda yeni bir sansasyonel eylem hazırlığında oldukları da vurgulandı.

17 Ekim tarihinde Güvenevler Mahallesi Dikenli Yol Kavşağında meydana gelen olayda, polis servis aracının geçişi sırasında yol kenarına bırakılan elektrikli bisiklet içerisinde patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 17 kişi yaralanmıştı.

(Hüseyin Kar - Koray Ünlü /İHA)

