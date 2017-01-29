Polis PKK paçavrasını görünce müdahale etti

Şanlıurfa'da düğün konvoyunda PKK terör örgütünü simgeleyen bez parçası taşıyanlara polis müdahale etti.
Şanlıurfa'da düğün konvoyunda PKK terör örgütünü simgeleyen bez parçası taşıyanlara polis müdahale etti. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Fuzuli Caddesi'nden Balıklıgöl istikametine doğru seyir halinde olan düğün konvoyunda, PKK terör örgütünü sembolize eden renklerde bez parçası taşıyan kişilere polis müdahale etti. Polis tarafından araçlardan indirilen şahısların üzerinde ve araçlarda arama yapıldı. PKK ile bağlantıları olmadığı tespit edilen şahıslar kontrollerinin ardından serbest bırakılırken, araçlara ise cezai işlem uygulandı.
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