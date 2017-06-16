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Polis okulu öğrencisi kanalda boğuldu
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Polis okulu öğrencisi kanalda boğuldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi genç, girdiği kanalda boğuldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi genç, girdiği kanalda boğuldu.
Olay, Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi yakınlarındaki eski Çarşamba Kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören 24 yaşındaki Ali Ülkar, balık tutmak için amcası ve 5 arkadaşı ile beraber kanala geldi. Ülkar iddiaya göre, elleriyle balık tutmak için kanalın ortasına kadar girdiği sırada suda çırpınmaya başladı. Yeğeninin suda çırpındığını gören Mehmet Ülkar, kanala atlayarak yeğenini kurtarmak istedi. Bu sırada kendisi de boğulma tehlikesi atlatan amca Ülkar, kanala giren arkadaşları tarafından güçlükle kurtarıldı. Suda çırpınan Ali Ülkar ise gözlerden kayboldu.Yaşanan olay sonrası adrese itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Konya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kanala girerek kayıp genci aramaya başladı. Suda kaybolduğu belirlenen Ali Ülkar'ın cansız bedeni aramak için kanalın ortasında aramalarını yoğunlaştıran dalgıçlar, gencin cansız bedenine ulaştı. Yaklaşık 3 metre derinlikteki sulardan çıkarılan Ülkar'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan yeğenini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi atlatan amca Ülkar ise hastanede tedavi altına alındı.
Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi 1'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen gencin, arkadaşları uzun süre yaşadıkları olayın şokunu atlatmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ali Rıza Önses /İHA)

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