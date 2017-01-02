Polis o saldırganın fotoğrafını paylaştı

İSTANBUL polisi, Reina saldırısını gerçekleştiren teröristin fotoğrafını paylaştı. Zanlının İstanbul'da saldırıyı gerçekleştirmeden önce selfie çekildiği öğrenildi.

Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden saldırganın bir başka görüntüsüne ulaştı.

Söz konusu fotoğraf habercilerle paylaşıldı. Üzerinde koyu renkli anorak bulunan kişi çekik gözleri, geniş elmacık kemikli yüzüyle dikkati çekiyor.

TEM ekipleri saldırganın yerini belirlemek için çalışmaları sürüyor.

EN NET FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışmalar sürerken, zanlının en net fotoğrafı ortaya çıktı. Zanlının İstanbul'da selfie çekildiği öğrenildi.