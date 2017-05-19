Polis noktasına saldıran terörist böyle öldürüldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde polis noktasına saldırıda bulunan teröristin vurulma anı ve ardından kendini patlatması güvenlik kameralarına yansıdı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde polis noktasına saldırıda bulunan teröristin vurulma anı ve ardından kendini patlatması güvenlik kameralarına yansıdı. 17 Mayıs 2017 günü saat 15.30 sıralarında Tunceli-Ovacık Karayolu İl merkezi uygulama noktasına yaklaşan şüpheli araçtaki 1 terörist güvenlik güçlerine ateş açmak suretiyle saldırı girişiminde bulunmuştu. Güvenlik güçlerince anında ateşle karşılık verilmesi sonucu terörist vurularak etkisiz hale getirilmişti. Uygulama noktasında güvenlik güçlerine ateş açan teröristin vurulduktan sonra kendini patlatma anı güvenlik kameralarına yansıdı. (Uğur Kan Yüksek / İHA)
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