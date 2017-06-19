Polis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4'ü polis 18 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde operasyondan dönen özel harekat polislerini taşıyan zırhlı midibüs ile sivilleri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü polis 18 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde operasyondan dönen özel harekat polislerini taşıyan zırhlı midibüs ile sivilleri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü polis 18 kişi yaralandı.

Kaza, terör örgütü PKK'ya yönelik 28 Mayıs'ta başlatılan geniş kapsamlı operasyonun sürdüğü ilçelerden Lice'ye bağlı Mermer Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyon bölgesinden dönen polisleri taşıyan zıhlı minibüs ile sivilleri taşıyan 72 KC 317 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü polis 18 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi, ambulans ve UMKE ekibi ile ambulans helikopterler sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olanlar ambulans helikopterlerle, diğerleri ise ambulanslarla olay yerinden alınarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Aydın Yorat - Ejder Ediz Işık /İHA)