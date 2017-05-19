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Polis memuru canını tehlikeye atarak hayat kurtardı
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Polis memuru canını tehlikeye atarak hayat kurtardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, akıntıya kapılan araçta mahsur kalan yaşlı adamın yardım istediğini gören polis memuru, hiç düşünmeden 2 metre derinliğindeki suya atladı. Hayatını tehlikeye atarak şahsı kurtaran polis, 'İnsanlık vazifemi yaptım' dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, akıntıya kapılan araçta mahsur kalan yaşlı adamın yardım istediğini gören polis memuru, hiç düşünmeden 2 metre derinliğindeki suya atladı. Hayatını tehlikeye atarak şahsı kurtaran polis, "İnsanlık vazifemi yaptım" dedi.
Olay saat 11.45 sıralarında Efeler ilçesi hayvan pazarı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde hastaneden taburcu olduğu öğrenilen 81 yaşındaki Reyhan Yüksel'in kullandığı 09 KS 298 plakalı otomobil, kontrolden çıkmasının ardından 4 adet beton direği kırıp demir telleri aşarak DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Yoldan geçerken akıntıya kapılan aracı fark eden Vedat Bayram, 500 metre ileride bulunan polis kontrol noktasına giderek durumu ihbar etti.
Birkaç dakika içerisinde olay yerine ulaşan polis ekibi, 250 metre sürüklendikten sonra su alması sonucu batmaya başlayan aracın camına vurarak yardım isteyen yaşlı adamı fark etti. Kazanın şehir merkezine uzak bir noktada olması nedeniyle kurtarma ekiplerinin gecikmesinden endişe eden yaşan Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yılmaz İncesu, beline ip bağlayarak hiç düşünmeden 2 metre derinliğindeki suya atladı. Yoğun akıntı nedeniyle birkaç kez sürükleneme tehlikesi yaşayan polis memuru, üçüncü hamlesinde araca ulaşmayı başardı. Kapıyı açarak yaşı adamı ölümden son anda kurtaran İncesu ve kazazede ip yardımıyla kanaldan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Reyhan Yüksel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"İNSANLIK VAZİFEMİ YAPTIM"
Yoğun akıntının olduğu suya atlamakta hiç tereddüt yaşamadığını ifade eden polis memuru Yılmaz İncesu, "Biz geldiğimizde araç suyun içerisindeydi. Geç kalsaydık şahsın hayatı tehlikeye düşebilirdi. Bir anda karar vererek hiç düşünmeden suya atlayıp vatandaşımızı kurtardım. Yaşlı bir kişiydi. Asayiş ekibinde görevliyim, insanlık vazifemi yaptım" diye konuştu.
Seyir halindeyken sulama kanalına düşen aracı fark ettiğini ifade eden Vedat Bayram ise, yaşananları şu şekilde anlattı: "Aracın hafif hafif suya battığını, içerisinde yaşlı bir kişinin olduğunu görünce karşıdaki polis noktasına haber verdim. Polis memuru arkadaş beline ip bağlayıp suya atladı ve aracın içindeki vatandaşı kurtardı"
Kazada maddi hasarın oluştuğu otomobil, kurtarma ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu uçtuğu sulama kanalından çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İbrahim Kılınç - Mehmet Barlas / İHA)

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