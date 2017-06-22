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Polis memuru 6 ayda 46 kilo verdi
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Polis memuru 6 ayda 46 kilo verdi

Mersin'in Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Namık Atmaca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin tavsiyesi üzerine 6 ayda 46 kilo zayıflayarak, 148 kilodan 102 kiloya düştü.

Mersin'in Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Namık Atmaca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin tavsiyesi üzerine 6 ayda 46 kilo zayıflayarak, 148 kilodan 102 kiloya düştü.
Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, geçtiğimiz yıl Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaret sırasında emniyet müdürlüğünde görevli polis memuru Namık Atmaca ile karşılaşan Müdür Şahne, o dönem 148 kilo olan Atmaca'ya kilo vermesinin hem mesleki hem özel hem de sağlık açısından önemli olduğunu vurgulayarak, tavsiyelerde bulundu. Şahne ayrıca Atmaca'nın durumunu da önümüzdeki dönemlerde takip edeceğini ve kilo verip daha sağlıklı duruma geldikten sonra tekrar görüşmek istediğini söyledi.
Şahne'nin önerilerini ve tavsiyelerini dikkate alan Atmaca, bunun üzerine zayıflamak için araştırma yapmaya başladı. Atmaca, Şahne ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ün desteğiyle İstanbul Bakırköy Sani Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide küçültme ameliyatı oldu. Başarılı geçen bir ameliyatın ardından kilo vermeye başlayan Atmaca, 6 ayda 46 kilo zayıflayarak, 148 kilodan 102 kiloya düştü.
Kilo vermesiyle daha sağlıklı duruma gelen Atmaca, Emniyet Müdürü Şahne'yi makamında ziyaret ederek, kendisine bu yönde tavsiyede bulunup, zayıflamasına vesile olduğu için teşekkür etti. Atmaca ayrıca ziyarete 6 ay önce giydiği büyük beden resmi kıyafetleri de getirerek, şimdiki durumuyla o dönem ki durumu arasındaki farkı gösterdi.
Şahne de Atmaca'nın hikayesinin bu durumu yaşayan bütün meslektaşlarına örnek olması gerektiğini ifade ederek, önündeki yaşantısında kendisine sağlıklı bir hayat diledi.

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