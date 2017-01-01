01.01.2017 14:18 Polis Kuruçeşme'de saldırı ile ilgili olabileceği düşünülen şüpheliyi arıyor

Beşiktaş Kuruçeşme'de terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs ihbarı alan polis alarma geçti. Bölgeye sevk edilen özel harekat ekipleri, şüpheliyi arıyor. Beşiktaş Kuruçeşme'de terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs ihbarı alan polis alarma geçti. Bölgeye sevk edilen özel harekat ekipleri, şüpheliyi arıyor.



Kuruçeşme Muhtar Hüseyin Sokak'ta şüpheli bir şahıs gören vatandaşlar, gece kulübü saldırısı ile ilgili olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine özel harekat timleri sevk edildi. Polis, bölgede bulunan mezarlıkta ve çevrede vatandaşların şüphelendiği şahsı arıyor.

