Polis kurşunuyla ölüm kamerada

İstanbul Esenyurt'ta hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra kaçmaya çalışırken polis kurşunuyla ölen lise öğrencisinin vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra kaçmaya çalışırken polis kurşunuyla ölen lise öğrencisinin vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta 16 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Barış Topkara, 16 Şubat günü hırsızlık şüphesiyle arkadaşı ile birlikte gözaltına alınmış, kaçmaya çalışan Topkara polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. Lise öğrencisi gencin vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kelepçeli iki genç polisten kaçmaya çalışıyor. Bir süre sonra durarak teslim olan iki gencin arkasından yetişen polis memuru H.D.S., elindeki silahın kabzası ile Topkara'nın ensesine vurmak istiyor. Bir anda ateş alan silahtan çıkan mermi, Topkara'nın başına isabet ediyor.

