Polis kazma kürekle çalıştı

Adana'da polis, mısır tarlasına yaptığı operasyonda boyu iki buçuk metreye ulaşan 567 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Adana'da polis, mısır tarlasına yaptığı operasyonda boyu iki buçuk metreye ulaşan 567 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde mısır tarlasına baskın yaptı. Mısır tarlasında yapılan aramada tarlaya ekilmiş halde 567 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Polis ekipleri tarım işçisi gibi çalışıp boyu yaklaşık iki buçuk metreye ulaşan kenevirleri kazma kürek ile sökmek için uğraştı. Bir süre sonra kenevirleri tek tek söken polis sırtında taşıyarak tarladan çıkardı. Gözaltına alınan tarla sahibi Ahmet K., tarlasına kenevir ekildiğinden haberi olmadığını söyledi.

Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya /İHA)