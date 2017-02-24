Polis kazaya müdahale ettiği sırada...

Kontrolden çıkan araç kazaya müdahale eden polis ile yanındaki sürücüye çarptı.
Kontrolden çıkan araç kazaya müdahale eden polis ile yanındaki sürücüye çarptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir polis araçtan inerek, buzda kayarak dönen kamyonetin yanına gitti. Polis sorunun ne olduğunu öğrenmeye çalıştığı sırada hızla gelen bir otomobil önce kamyonete ardından polis ve yanındaki sürücüye çarptı. Feci kaza görüntülere de saniye saniye yansıdı.
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