Polis kazadan saniyelerle kurtuldu

Polis, arabanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Polis, arabanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde, bir polis, durdurduğu otomobilin sürücüsüyle konuştuktan sonra aracına geri döndü.

Tam bu sırada karşı şeritten gelen bir otomobile kavşağa giren bir araç çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak, saniyeler önce polis memurunun sürücüsüyle konuştuğu araca çarptı. Polis memuru kazayı saniyelerle atlatırken o anlar araç kamerasına yansıdı.

