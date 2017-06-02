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Polis ipi çektikçe...
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Polis ipi çektikçe...

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan İran plakalı lüks otomobilin zulasından uzanan ipi çeken polis ekipleri, 66 kilogram eroin ele geçirdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan İran plakalı lüks otomobilin zulasından uzanan ipi çeken polis ekipleri, 66 kilogram eroin ele geçirdi.
Son yıllarda yaptığı başarılı operasyonlarla adını sıkça duyuran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine adeta savaş açtı. İran'dan Türkiye'ye giriş yapan ve İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı öğrenilen bir otomobili yakalamak için Narkotim dedektifleri operasyon başlattı. Sevkiyatı adım adım izleyen Kocaeli Narkotim ekipleri, içinde 3 kişilik İran asıllı bir ailenin olduğu otomobili Kartepe ilçesi D-100 karayolu üzerinde durdurdu. İlk incelemede narkotik köpeği Stark'ın aracın altına tepki vermesi üzerine lüks otomobil Kocaeli Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

NARKOTİK KÖPEĞİ KOKU ALMASIN DİYE GRES YAĞI SÜRMÜŞLER
Burada Narkotim ekiplerince tekerleri ve araç iç zemini sökülen otomobilin tabanının adeta uyuşturucu zulasına çevrildiği tespit edildi. Açılan gizli bölmelerden sarkan ipi çeken Kocaeli Narkotim ekipleri, birbirine bağlanmış 77 paket halinde 66 kilogram eroin maddesini eli ile koymuş gibi buldu. Çıkarılan paketlerin üzerindeki gres yağı ise dikkat çekti. Uyuşturucu tacirlerinin, narkotik köpeğinin koku almaması için gres yağı sürdüğü öğrenildi. Ancak tacirlerin bu yöntemini yine narkotik köpeği bozdu. Paketler üzerinde ayrıca çift kartal işaretleri ve Fars alfabesiyle yazılmış yazılar olduğu tespit edildi. Operasyon anı ise İHA kameralarına saniye saniye yansıdı.
Yüklü miktarda eroinin ele geçirildiği lüks otomobildeki İran uyruklu 3 kişilik aile gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Gürcan Yılmaz - Refik Fidan/İHA)

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