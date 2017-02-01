01.02.2017 17:21 Polis iğneyle kuyu kazdı, firari sürücüyü yakaladı

Bursa'da 15 gün önce meydana gelen kazada çarptığı bisikletli temizlik işçisinin ölümüne neden olduktan sonra olay yerinden firar eden sürücünün peşine düşen Bursa polisi adeta iğneyle kuyu kazdı. 1350 otomobili kontrol eden Bursa polisi, firari sürücüyü Bulgaristan da bulup yakaladı. Bursa'da 15 gün önce meydana gelen kazada çarptığı bisikletli temizlik işçisinin ölümüne neden olduktan sonra olay yerinden firar eden sürücünün peşine düşen Bursa polisi adeta iğneyle kuyu kazdı. 1350 otomobili kontrol eden Bursa polisi, firari sürücüyü Bulgaristan da bulup yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, 18 Ocak akşamı Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir belediyede geçici temizlik işçisi olarak çalışan Ramazan Sağlık (34) bisikleti ile Ankara Caddesi üzerinde seyir halindeyken arkadan gelen plakası ve modeli tespit edilemeyen bir otomobilin çarpması neticesi kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen Bursa polisi firari aracın peşine düştü.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis otomotiv uzmanlarıyla görüntülerin incelenmesinin ardından otomobilin marka ve modelini tespit etti. Aynı modelde 1350 adet otomobili mercek altına alan Gasp Büro ekipleri araç sahiplerini evlerine tek tek giderek otomobilleri uzman ekiplerle birlikte inceledi. Olaya karıştığı belirlenen 16 CKL plakalı otomobilin Kestel Sanayi Sitesinde tamir edildiği belirlendi. Araçta yapılan kriminal incelemede hayatını kaybeden belediye işçisinin kan ve kıl örneklerine rastlandı. Otomobilin sürücünün 39 yaşındaki Hasan K. olduğunu belirleyen ekipler şahsın Bulgaristan'a kaçtığını tespit etti. Yapılan görüşmelerin ardından Türkiye'ye dönmesi için ikna edilen Hasan K. teslim olduğu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldığı Küçükçekmece Adliyesince tutuklandı.

(Uğur Uslubaş/İHA)

