10.02.2017 11:02 Polis greve çıktı: 100'den fazla kişi öldü

Brezilya'nın Vitoria şehrinde askeri polisin daha yüksek maaş ve sosyal destek isteğiyle başlattığı sokak gösterileri sonucunda 100'den fazla insan hayatını kaybetti. Brezilya'nın Vitoria şehrinde askeri polisin daha yüksek maaş ve sosyal destek isteğiyle başlattığı sokak gösterileri sonucunda 100'den fazla insan hayatını kaybetti.

Brezilya'da cumartesi gününden itibaren polisler iş bıraktı, aileleri de polis merkezlerinde protesto gösterilerinde bulundu ve araçların devriye gezmelerini engelledi. Askeri polisin greve başladığı 5 gün içinde 110 kişi öldürüldü. Grevin soygun ve yağmaları da artırdığı kaydedildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, şehirde bir ayda en fazla yirmi cinayet vakası olmasına rağmen askeri polis grevi sebebiyle bir günde 40 cinayet vakasının tespit edildiği belirtildi.

Espiritto Santo Eyaletinin başkenti olan Vitoria'da şiddet dalgası sebebiyle şehirde kaos oluştu. İş yerleri ve okullar kapatıldı. Otobüs seferleri durduruldu.

Askeri polis, günün büyük bir kısmında şehrin asayişini sağlamaktan sorumlu. Askeri statüleri gereği, Brezilya'da askeri polis görevlilerine grev hakkı verilmiyor. Yakalanmaları halinde işten atılıyor ve iki yıl hapisle cezalandırılıyorlar.

Öte yandan, sivil polis güçleri, grevde olmamalarına rağmen grevdeki askeri polise destek verdiklerini açıkladı.



