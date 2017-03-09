Polis gibi otomobilleri durdurup, pompalıyla gasp yapmışlar

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kendilerine polis süsü vererek durdurdukları otomobillerin sürücülerini pompalı tüfekle gasp eden 6 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kendilerine polis süsü vererek durdurdukları otomobillerin sürücülerini pompalı tüfekle gasp eden 6 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 10 buçuk lira için 12 yerinden bıçaklanarak gasp edilen sürücünün de içinde olduğu olay, Avcılar ve Esenyurt ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre gasp edilen sürücülerin polise başvurması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturmada, son 2 ayda 28 gasp olayına karıştıkları tespit edilen Ahmet D. (36), İlhan P. (27), Doğan I. (27), Erkan İ. (30), Serkan I. (25) ve Ertan Ö. (25) adlı şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Polisin yakın takibi sonucu Beylikdüzü'nde bir otomobilde yakalanarak gözaltına alınan zanlıların üzerinden 1 adet av tüfeği, bu silaha ait 5 adet dolu fişek ve bir otomobil ele geçirildi. Son iki ayda 28 gasp olayına karışan 6 zanlının, 15 Şubat tarihinde durdurdukları otomobilin sürücüsü Yılmaz T.'yi üzerinde bulunan 10 buçuk lirayı gasp ettikten sonra 12 yerinden bıçaklayarak boş bir araziye atan olayın da failleri oldukları ortaya çıktı.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne getirildi. Burada sorguya alınan zanlıların, yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, gaspçıların yakalandığı anlar ve gasp yaparken kullandıkları pompalı tüfek kameralara yansıdı. Görüntülerde gaspçıların kullandığı araç ve polisin yakaladığı anlar yer alıyor. Polis ekipleri araçta yaptıkları av tüfeğini ele geçiriyor. Zanlılar ise gözaltına alınıyor.

(Sadık Kahraman - Ufuk Kıvık/İHA)