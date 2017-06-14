Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Polis dövmeden yakaladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Polis dövmeden yakaladı

Adana'da bir eve girip 25 bin lira değerinde altın çaldığı ileri sürülen kadınlardan biri, koluna dövme yaptırdığı kızının isminden teşhis edilerek yakalandı. Evi soyduktan sonra yanındakilerle Adana kebabı yemeye giden kadın tutuklandı.

Adana'da bir eve girip 25 bin lira değerinde altın çaldığı ileri sürülen kadınlardan biri, koluna dövme yaptırdığı kızının isminden teşhis edilerek yakalandı. Evi soyduktan sonra yanındakilerle Adana kebabı yemeye giden kadın tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi Osman Koloğlu Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, Burçin Umay evine geldiğinde ikametinin kapı kilit göbeğinin patlatılarak içeri girilmek suretiyle 25 bin lira değerinde altının çalındığını gördü. Umay'ın başvurusu üzerine adrese giden polis, yaptığı inceleme sonrası hırsızları bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, önce apartmanın etrafında ve apartmana gelen güzergahlar üzerindeki bütün güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

"ÇALDILAR, ADANA KEBABI YİYEREK KUTLADILAR"
Polis, yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde başörtülü 4 kadından şüphelendi. Kadınlar üzerinde yoğunlaşan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların Mersin'in Tarsus ilçesinden Adana'ya gelen ve daha önce de hırsızlık olaylarına karıştıkları ileri sürülen kadınlar olduğunu tespit etti. Polis, kadınların evi soyduktan sonra bir lokantaya giderek Adana kebabı yeyip hırsızlığı da kutladıklarını belirledi.

"KOLUNDAKİ 'CANSU' İSMİNDEN KİMLİK TESPİTİ"
Polis, hırsızları belirledikten sonra kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerasını dikkatli incelediğinde bir kadının kolunda 'Cansu" yazan dövme olduğunu belirledi. Polis Tarsus ilçesinde daha önce hırsızlık olayına karışmış Cansu ismindeki şahısları, çocuğu ya da annesinin ismi Cansu olanlara yönelik çalışma başlattı. Polisler, Leyla G. isimli bir kadının 'Cansu' isminde bir kızı olduğunu belirleyerek Tarsus'a gidip kadını gözaltına aldı.

"YANINDAKİLERİ TANIMADI, TUTUKLANDI"
Emniyete getirilen zanlı, başörtülü şahsın kendisinin olduğunu kabul etti ancak yanındakilerini tanımadığını ve hırsızlık yapmadığını söyledi. Polis, güvenlik kamerasını izletip iyice bakmasını istedi ancak yemek yediği, beraber gezdiği 3 kadını ısrarla tanımadığını tesadüfen beraber olduklarını söyledi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Faruk Süren'e cevap verdi
TBMM'de iftar hazırlığı
İran'dan Katar'a 180 ton meyve
13 araç birbirine girdi
OSTİM'de patlama: 3 yaralı
Dursun Özbek'e tepki gösterdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Süleyman Soylu'ya suikast girişimi!
Süleyman Soylu'ya suikast girişimi!
Suudi Arabistan'dan son dakika Katar açıklaması
Suudi Arabistan'dan son dakika Katar açıklaması
Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu! Celal Şengör korkutan uyarı
Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu! Celal Şengör korkutan uyarı
TSK: 3 kişilik bir askeri heyet Katar’a gitti
TSK: 3 kişilik bir askeri heyet Katar’a gitti
AB'den üç ülkeye ihlal prosedürü
AB'den üç ülkeye ihlal prosedürü
Kumkapı'da otelde yangın: 2 kişi yaşamını yitirdi
Kumkapı'da otelde yangın: 2 kişi yaşamını yitirdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Faruk Süren'e cevap verdi
Faruk Süren'e cevap verdi
TBMM'de iftar hazırlığı
TBMM'de iftar hazırlığı
İran'dan Katar'a 180 ton meyve
İran'dan Katar'a 180 ton meyve
13 araç birbirine girdi
13 araç birbirine girdi
OSTİM'de patlama: 3 yaralı
OSTİM'de patlama: 3 yaralı
Dursun Özbek'e tepki gösterdi
Dursun Özbek'e tepki gösterdi
6 isimle yollar ayrıldı
6 isimle yollar ayrıldı
Tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştü: 2 ölü, 6 yaralı
Tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştü: 2 ölü, 6 yaralı
'Strese girdim' dedi, havaya ateş açtı
'Strese girdim' dedi, havaya ateş açtı
Bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı arttı
Bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı arttı
Çocuklar süs havuzlarında tehlikeye kulaç atıyor
Çocuklar süs havuzlarında tehlikeye kulaç atıyor
Mehmet'in kaybolduğu bölgenin sakinleri konuştu
Mehmet'in kaybolduğu bölgenin sakinleri konuştu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English