Polis dövmeden yakaladı

Adana'da bir eve girip 25 bin lira değerinde altın çaldığı ileri sürülen kadınlardan biri, koluna dövme yaptırdığı kızının isminden teşhis edilerek yakalandı. Evi soyduktan sonra yanındakilerle Adana kebabı yemeye giden kadın tutuklandı.

Adana'da bir eve girip 25 bin lira değerinde altın çaldığı ileri sürülen kadınlardan biri, koluna dövme yaptırdığı kızının isminden teşhis edilerek yakalandı. Evi soyduktan sonra yanındakilerle Adana kebabı yemeye giden kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi Osman Koloğlu Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, Burçin Umay evine geldiğinde ikametinin kapı kilit göbeğinin patlatılarak içeri girilmek suretiyle 25 bin lira değerinde altının çalındığını gördü. Umay'ın başvurusu üzerine adrese giden polis, yaptığı inceleme sonrası hırsızları bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, önce apartmanın etrafında ve apartmana gelen güzergahlar üzerindeki bütün güvenlik kameralarını tek tek inceledi.



"ÇALDILAR, ADANA KEBABI YİYEREK KUTLADILAR"

Polis, yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde başörtülü 4 kadından şüphelendi. Kadınlar üzerinde yoğunlaşan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların Mersin'in Tarsus ilçesinden Adana'ya gelen ve daha önce de hırsızlık olaylarına karıştıkları ileri sürülen kadınlar olduğunu tespit etti. Polis, kadınların evi soyduktan sonra bir lokantaya giderek Adana kebabı yeyip hırsızlığı da kutladıklarını belirledi.



"KOLUNDAKİ 'CANSU' İSMİNDEN KİMLİK TESPİTİ"

Polis, hırsızları belirledikten sonra kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerasını dikkatli incelediğinde bir kadının kolunda 'Cansu" yazan dövme olduğunu belirledi. Polis Tarsus ilçesinde daha önce hırsızlık olayına karışmış Cansu ismindeki şahısları, çocuğu ya da annesinin ismi Cansu olanlara yönelik çalışma başlattı. Polisler, Leyla G. isimli bir kadının 'Cansu' isminde bir kızı olduğunu belirleyerek Tarsus'a gidip kadını gözaltına aldı.



"YANINDAKİLERİ TANIMADI, TUTUKLANDI"

Emniyete getirilen zanlı, başörtülü şahsın kendisinin olduğunu kabul etti ancak yanındakilerini tanımadığını ve hırsızlık yapmadığını söyledi. Polis, güvenlik kamerasını izletip iyice bakmasını istedi ancak yemek yediği, beraber gezdiği 3 kadını ısrarla tanımadığını tesadüfen beraber olduklarını söyledi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

