Polis baskınında ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri, yaptıkları baskında tarihi bir pusula ele geçirdi.
Gaziantep'te polis ekipleri, yaptıkları baskında tarihi bir pusula ele geçirdi. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan D.G. isimli şüphelinin evinde arama yaptı. Ekipler, aramada denizcilerin yön bulmada kullandıkları tarihi bir pusula ele geçirdi. Evdeki aramalarda ayrıca 1 adet deri üzerine işleme tablo, 21 adet taş ve 4 adet sikke bulundu. Olayla ilgili hakkında yasal işlem yapılan D.G. isimli şüpheli adli makamlara sevk edildi.
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