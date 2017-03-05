Polis aracını önce taşladı ardından kafa atarak camını kırdı

Zonguldak'ta bir genç, gürültü ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerinin aracını taşladı. Olay sonrası kayalıklara kaçan genç; yakalandıktan sonra bindirilmek istendiği başka bir polis aracının camını da kafa atarak kırdı.

Zonguldak'ta bir genç, gürültü ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerinin aracını taşladı. Olay sonrası kayalıklara kaçan genç; yakalandıktan sonra bindirilmek istendiği başka bir polis aracının camını da kafa atarak kırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde 100. Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin karşısında meydana geldi. İddialara göre, gürültü ihbarı alan polis ekipleri olay yerine geldi.

Gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği iddia edilen kişileri çevrede araştırmaya başlayan ekipler, olay yerinde bulunan Gökhan M.'nin kimliğini sordu. Kimlik bilgilerini vermek istemeyen Gökhan M., eline aldığı taşlarla polis otosunun camını taşladı.

Taşlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan genç, Karakum mevkisindeki kayalıklara saklanmak istedi. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte Gökhan M.'yi çevrede aramaya başlayan ekipler saklandığı yerden çıkartarak polis araçlarının yanına getirdi.



POLİS ARACINA KAFA ATARAK CAMINI KIRDI

Olay yerine gelen diğer polis aracına bindirilmek istenen Gökhan M., aracın arka camına kafa attı. Saldırıyla cam kırılırken, gencin yüzünde de yaralar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından kontrol altına alınan genç, olay yerine çağrılan başka bir polis aracına bindirildi.

Polisin çabasıyla sakinleştirilen genç, kamu malına zarar vermek suçlamasıyla polis karakoluna götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri de zarar gören her iki polis aracı hakkında da tutanak tuttu.

(Onur Altındağ / İHA)