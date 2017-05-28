Polis aracı kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, araçtan düşen bir parçayı almak için üst geçitte duran Gürkan Gürzal (22) idaresindeki 07 MGG 48 plakalı otomobile, Mehmet Ali Sert idaresindeki 07 A 28232 plakalı polis otosu arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Gürken Gürzal ile aynı araçta bulunan Ramazan Serdar Ceylan (20), Ramazan Can Aydoğmuş (20), Burak Ünlütaş ile polis aracı sürücüsü Mehmet Ali Sert ve yanındaki polis memuru Nazmi Koz yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan Ramazan Serdar Ceylan, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralılardan Ramazan Can Aydoğmuş, yaralı olarak kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hayatını kaybetti. 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

