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Polatlı'yı sel vurdu
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Polatlı'yı sel vurdu

Ankara'da aşırı yağışın ardından gelen sel hayatı felç etti. Toplamda 1 iş yeri ile 13 evi sel suları basarken, pek çok tarım ürünü de selden olumsuz etkilendi.

Ankara'da aşırı yağışın ardından gelen sel hayatı felç etti. Toplamda 1 iş yeri ile 13 evi sel suları basarken, pek çok tarım ürünü de selden olumsuz etkilendi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 3 gün süren aşırı yağışın etkiyle sel felaketi yaşandı. İlçedeki çok sayıda işyeri ve ev sel sularıyla dolarken, ciddi anlamda maddi hasar meydana geldi. Polatlı Kaymakamlığından yaşanan sel felaketine ilişkin yapılan açıklamaya göre; 5 Haziran Pazartesi günü öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine doğru şiddetini giderek artıran yağmur neticesinde, ilçe merkezine toplamda 50,6 kilogram yağmur düştü. Sel sularının etkisinde kalan Mehmet Akif Mahallesinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince 6 Haziran 2017 tarihinde yapılan tespitlere göre; toplamda 1 iş yeri ile 13 evi sel bastığı, 3 otomobil ile bazı evlerin bahçelerinin zarar gördüğü tespit edildi.
Uzunbeyli, Sinanlı, Adatoprakpınar, Hacıosmanoğlu, Türktaciri, Kabak, Çanakçı, Tatlıkuyu, Kargalı, Kuşçu, Beyceğiz ve Karapınar Mahallelerinde dolu ve sel etkili oldu. Bu mahallelerde ekili bulunan tarımsal ürünlerin bulunduğu araziler sel suları altında kalırken tarımsal ürünler de doludan etkilendi. Açıklamada, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı 2 ekibin gerekli ön tespitleri yapmak üzere 6 Haziran 2017 tarihinde arazide çalışmalara başladığı bildirildi.

TARIM ÜRÜNLERİ ZARAR GÖRDÜ
Buğday, arpa, şekerpancarı, haşhaş, soğan, kavun, karpuz, dane mısır, yağlık ayçiçeği ve kabak gibi ürünlerin de selden olumsuz etkilendiğinin ifade edildiği açıklamada, "Yapılan ön tespitlere göre; 500 çiftçimizin toplamda yaklaşık 60 bin dekar arazide ekili olan yukarıdaki tarımsal ürünler yüzde 30 ile yüzde 50 arasında zarar görmüş olup, önümüzdeki günlerde tespitlerin nihai sonucu tam olarak belli olacaktır. Çünkü bazı arazilere yağıştan dolayı girilememiştir. Uzunbeyli mahallemizde de 15 adet evimizin bahçe duvarı yıkılmış ve yaklaşık 60 adet arı kovanı da sel zararından etkilenmiştir" denildi.
Merkez Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşanan sel felaketi sonucunda bölgeye giden Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, yetkilileriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlara 'geçmiş olsun' dedi. Selden zarar gören dükkan ve evleri tek tek inceleyen Tunçer, vatandaşların taleplerini dinleyerek, hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşların zararlarının bir an önce karşılanması yönünde talimatını verdi.
Selden zarar gören çiftçilerle sohbet eden Tunçer, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını zararın bir an önce karşılanması konusunda yetkililere talimat verdi.
Tunçer; Uzunbeyli, Kabak, Sinanlı ve Adatoprakpınar Kırsal Mahallelerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Olayda can kaybının olmaması bizleri sevindirmiştir. Tüm vatandaşlarımızın mağduriyeti bizleri derinden üzmüştür. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Halkımıza geçmiş olsun. Bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını temenni ederim" diye konuştu.
(Hamza Kabasakal / İHA)

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