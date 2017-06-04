Podolski ve Bruma tribüne girdi

Galatasaray formasıyla son maçına çıkan Podolski ve Liepzig'e transferi konuşulan Bruma, maç sonunda tribünlere çağrıldı. İki futbolcu, telleri tırmanarak tribünün içine girdi ve taraftarlarla tezahürat yaptı.

Galatasaray formasıyla son maçına çıkan Podolski ve Liepzig'e transferi konuşulan Bruma, maç sonunda tribünlere çağrıldı. İki futbolcu, telleri tırmanarak tribünün içine girdi ve taraftarlarla tezahürat yaptı.

Atiker Konyaspor karşısında Galatasaray formasıyla son maçına çıkan Podolski'ye taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulunda. Maç sonunda Alman futbolcu tribünlere çağrılırken, Podolski kimsenin beklemediği şekilde telleri tırmanarak taraftarların içine girdi. Bu esnada tribünlerden çağrılan bir başka isim olan Bruma da Podolski gibi tellerden tırmandı ve tribüne girdi. Taraftarlar, iki futbolcuya da sarılırken, uzun süre tezahüratlarda bulundular.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın / İHA)